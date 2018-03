Nieuwe skatetoestellen 30 maart 2018

De Beernemse skaters nemen vandaag hun eerste, zelfgemaakte skatetoestel in gebruik op het plein voor ontmoetingscentrum De Kleine Beer. De skateramp is de eerste realisatie die deel uitmaakt van het jongerencultuurproject 'Made in Beernem'. De komende maanden worden nog verschillende andere toestellen ontwikkeld en verspreid over de gemeente. Schepen van Jeugd Gijs Degrande (N-VA) is enthousiast over het project. "Onze skaters kunnen hun eigen toestellen zelf bedenken, zelf ontwerpen en daarna ook zelf maken. Met dit project tonen deze jongeren wat ze in hun mars hebben. Ik ben trots op hun werk." (BHT)