Nieuwe lokalen voor Chiro Oostveld 07 november 2018

Het gemeentebestuur van Beernem brengt schot in de zaak voor de bouw van nieuwe lokalen voor Chiro Oostveld.





De belangrijke beslissing komt geen moment te vroeg. De Chiro is al een tijdje slecht behuisd en zou, zonder tussenkomst van burgemeester Johan De Rycke (CD&V), nu in een funerarium hebben gezeten.





"Omwille van die zinloze locatiediscussie heeft het dossier onnodig tijdverlies geleden", zegt toekomstig burgemeester en huidig schepen Jos Sypré (CD&V). "In september bleek er een budgetoverschrijding van 100.000 euro te zijn. De raming van de nieuwbouw bedraagt 450.000 euro." (BHT)