Nieuwe fietspaden in de Parkstraat

19 februari 2019

14u49 0 Beernem In de Parkstraat zijn deze week werken gestart om de fietsinfrastructuur te verbeteren. Ook het wegdek wordt vernieuwd. De werkzone start ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat en loopt tot aan De Loof. Het werk is opgesplitst in drie fasen. Er zijn 40 werkdagen voorzien.

Tussen de Stationsstraat en ’t Smoefelhuisje worden aan weerszijden van de weg fietspaden aangelegd van 1,75 meter breed. Hiervoor moet de parkeerstrook tegenover de apotheek en de school over de hele lengte opgebroken worden, zodat extra ruimte gecreëerd wordt voor ruimere fietspaden. Tussen ’t Smoefelhuisje en de Waterstraat worden fietssuggestiestroken op de weg aangebracht. Aannemer RTS uit Zedelgem voert de werken uit. Er zijn in totaal 40 werkdagen voorzien. De aannemer streeft ernaar om de werken op 12 april te beëindigen. De doorgang is voor de volledige duur van de werken onderbroken. Fietsers kunnen langs de vaart fietsen. Basisschool De Drie Beertjes zal tijdens de werken enkel bereikbaar zijn via de Burgemeester Claeysstraat.