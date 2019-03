Nieuwe fiets- en wandelverbinding in centrum van Oedelem Bart Huysentruyt

20u30 0 Beernem De verdwenen voetweg 61 verrijst als verbinding tussen Lettenburg en de Govaertstraat in hartje Oedelem.

Volgens burgemeester Jos Sypré (CD&V) lag ere-gemeenteraadslid Henk Vanthournout (CD&V) destijds aan de wieg van de verkeersveilige verbinding in het centrum van Oedelem. “Hij heeft er meermaals om gevraagd in de gemeenteraad. Na onderhandeling met eigenaars van de gronden konden we een ruil realiseren, waardoor het wegje er kon aangelegd worden langs de rand van het park Hof Maes. Door de nieuwe verbinding kan je heel vlot en veilig naar het centrum van Oedelem.” De gemeente gaat op zoek naar een passende naam voor de nieuwe trage weg. Wie suggesties heeft, kan dat laten weten.