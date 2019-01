Nieuwe Colruyt geeft werk aan 23 personeelsleden Bart Huysentruyt

07 januari 2019

15u30 0 Beernem Op woensdag 9 januari opent een gloednieuwe Colruyt-winkel de deuren aan de Hubert d’Ydewallestraat in Beernem. Met zijn meer dan 1.536 m² oppervlakte kan de winkel een groot aantal klanten ontvangen en hen een ruim assortiment aanbieden. Er werken straks 23 mensen.

De nieuwe Colruyt-winkel ligt vlak bij de op- en afrit van de E40/A10 en is dus heel makkelijk bereikbaar. Via een groene oprijlaan komen klanten aan de ruime parking van de winkel met 153 plaatsen. “We willen ervoor zorgen dat onze klanten vlot en aangenaam kunnen winkelen”, zegt gerant Philip Decleir. “Dat gaat verder in de winkel. 7 kassa’s zorgen voor een vlotte bediening.”

Beenhouwerij met open atelier

Voor hun vers vlees kunnen klanten terecht in een beenhouwerij met zelfbediening. Chef-beenhouwer Erwin Treve: “De klanten zien de beenhouwers aan het werk in een open atelier en kunnen hen dus makkelijk aanspreken bij vragen of een speciale bestelling. Ze hebben er bovendien een mooi overzicht op het assortiment vlees, charcuterie en salades.”

Colruyt Beernem heeft ook een Collect&Go-afhaalpunt. Klanten kunnen op dinsdag 8 januari tussen 17 en 20 uur al een kijkje komen nemen. Iedereen krijgt dan een hapje en een drankje.