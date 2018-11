Nieuwe coalitie wil groener en ondernemender beleid 15 november 2018

02u29 0 Beernem De nieuwe bestuursploeg van Beernem is gevormd. Toekomstig burgemeester Jos Sypré (CD&V) volgt in januari zijn partijgenoot en afscheidnemend burgemeester Johan De Rycke op.

De leerkracht is nu al schepen in Beernem. Hij wordt bevoegd voor mobiliteit, communicatie en informatica. Verder krijgt hij van ambtswege ook politie, brandweer, veiligheid, bevolking en burgerlijke stand in portefeuille. "Ik denk dat we een ambitieus team hebben klaarstaan", zegt Sypré, die huidig coalitiepartner N-VA liet vallen voor sp.a-Groen.





Socialere gemeente

Het kartel levert elk één schepen. "Met deze partijen gaan we voor een sociaal, groener en ondernemend Beernem", zegt Sypré.





Eerste schepen wordt Patricia Waerniers (CD&V), die financiën, cultuur, bibliotheek en sport onder haar hoede neemt. Jan Vanassche (Groen) is tweede schepen. Hij neemt ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur en toerisme voor zijn rekening. Claudio Saelens (CD&V) staat als derde schepen in voor omgevingsvergunningen voor landbouw en bedrijven, voor openbare werken en landbouw.





Ruben Strobbe (CD&V) krijgt als vierde schepen de bevoegdheden jeugd, ondernemen, lokale economie en onderwijs. Tot slot buigt Vicky Reynaert (sp.a) zich als vijfde schepen en als voorzitter voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst over armoedebestrijding en sociaal beleid. Voorzitter van de gemeenteraad wordt Kris Vincke (CD&V). (BHT)