Nieuw fietspad in Hoornstraat 14 maart 2018

In de Hoornstraat en Schipperstraat in Beernem starten op maandag 9 april vernieuwingswerken aan het wegdek en het fietspad. Het gaat om een investering van ruim 1,3 miljoen euro.





De werken worden toegewezen aan RTS bvba uit Zedelgem. Er wordt een dubbelrichtingsfietspad in asfalt aangelegd aan de kant Patershof, van de rijweg gescheiden met een haag. De voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt van de Schipperstraat met de Potterstraat wordt gewijzigd. De Schipperstraat loopt vanaf het kruispunt Den Hoorn als hoofdweg door in de richting van Beernem. De Potterstraat wordt ondergeschikt.





(BHT)