Nieuw fietspad in Beernem- en Scherpestraat in 2020 Bart Huysentruyt

23 februari 2019

17u01 0 Beernem De werken voor een nieuw fietspad in de Beernem- en Scherpestraat starten in 2020.

Het nieuwe fietspad is nodig, want er is nood aan meer verkeersveiligheid in die omgeving. Er gebeurden al veel ongevallen ter hoogte van het kruispunt met de Zuiddammestraat. In de gemeenteraad van februari is het onteigeningsplan goedgekeurd voor de aanleg van de fietspaden in de Scherpestraat en Beernemstraat. Raadslid Anja Coens (CD&V) drukte haar bezorgdheid uit over de vele wegenwerken die momenteel in de gemeente en de omliggende gemeentes lopende zijn. Een grote bezorgdheid is ook het verlies van parkeerstroken in het begin van de Scherpestraat. “Daar moet echter een keuze gemaakt worden. Ofwel het fietspad, ofwel de parkeerstrook en daar kiezen we voor de verkeersveiligheid, namelijk het fietspad”, zegt schepen van Openbare Werken Claudio Saelens (CD&V). “Vooraleer de werken starten zal er nog een infovergadering georganiseerd worden.”