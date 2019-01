Nieuw fietspad én wegdek voor Parkstraat Bart Huysentruyt

21 januari 2019

14u54 0 Beernem Op maandag 18 februari starten er infrastructuurwerken in de Parkstraat in Beernem. Er komt een nieuw fietspad en een nieuw wegdek.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Aannemer RTS uit Zedelgem voert ze uit. Er zijn in totaal 40 werkdagen voorzien. De werkzone start ter hoogte van het kruispunt Parkstraat en Stationsstraat en loopt tot net voor het kruispunt Parkstraat en Waterstraat. De doorgang is voor de volledige duur van de werken onderbroken. Fietsers kunnen langs de vaart fietsen. De basisschool De Drie Beertjes zal tijdens de werken enkel bereikbaar zijn via de Claeysstraat.

Tussen de Stationsstraat en ’t Smoefelhuisje worden aan weerszijden van de weg fietspaden aangelegd van 1,75 meter breed. Hiervoor moet de parkeerstrook tegenover de apotheek en de school over de hele lengte opgebroken worden, zodat extra ruimte gecreëerd wordt. Tussen ’t Smoefelhuisje en de Waterstraat worden fietssuggestiestroken op de weg aangebracht. De werken zijn geraamd op 320.000 euro.

Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief over deze werken. Inschrijven kan via het e-loket op www.beernem.be.