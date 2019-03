Nieuw bestuur ziet renovatie De Notelaar grootser: “School, kinderopvang en gemeenschapscentrum” Architect moet plannen bijwerken - Binnen de drie jaar start van werken Bart Huysentruyt

18 maart 2019

20u12 0 Beernem Het nieuwe gemeentebestuur van Beernem pakt de renovatie van basisschool De Notelaar in Oedelem grootser aan dan ooit. Niet alleen de school wordt vernieuwd, er komt ook nieuwe ruimte voor de kinderopvang en de refter breidt uit tot gemeenschapscentrum. “Dit dossier geniet absolute prioriteit”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

De renovatie van de gemeenteschool in Oedelem ligt al een tijdje zwaar op de maag van de lokale beleidsploeg. De situatie is ook precair: het sanitair van de school voldoet al lang niet meer aan de moderne normen en is aan een opfrisbeurt toe, de lokalen kunnen een opwaardering gebruiken en in de sporthal is het enkel glas al lang niet meer van deze tijd. “We zijn heel erg vragende partij om er iets aan te doen en een modernere school aan te bieden aan onze 177 leerlingen”, zegt directeur Hilde Landuyt.

De renovatie van de school vormde in de gemeenteraad van november 2018 nog een heikel discussiepunt, vooral tussen de nieuwe coalitie CD&V-sp.a-Groen en oppositiepartij N-VA. Die laatste partij toonde zich bezorgd om de toekomst van de school, aangezien het gemeentebestuur nog geen knopen wilde doorhakken. “Die vrees is volkomen ongegrond", sust burgemeester Jos Sypré (CD&V). “We geven wel degelijk prioriteit aan dit dossier. Maar we willen de renovatie uitbreiden, want deze locatie zal in de toekomst een heel belangrijke rol spelen in het centrum van Oedelem. We willen het dan ook alle kansen geven.”

Concreet ligt niet enkel de renovatie van het schoolgebouw op tafel, maar wil de nieuwe bestuursploeg ook de buitenschoolse kinderopvang vernieuwen en de huidige refter ombouwen tot een gemeenschapscentrum. “Er is nood aan een polyvalente zaal in Oedelem, want mogelijk valt op korte termijn de parochiezaal weg”, zegt Sypré. “Door op deze locatie al in te spelen op die beslissing, kunnen we problemen opvangen. Dat gebeurt overigens in nauw overleg met de huidige gebruikers zoals onze harmonie Sint-Cecilia.”

Ook een groot zeer is de ontsluiting van de school. Met zijn ligging langs de drukke Knesselarestraat is de basisschool niet de meest veilige om een kind af te zetten of op te halen. “We zouden graag een achteruitgang realiseren. Daarvoor zitten we nu al rond de tafel met grondeigenaars. De situatie achter de school is wat complex. Er zal in de toekomst een woonproject gerealiseerd worden. Dat is goed voor de toekomst van De Notelaar en biedt kansen om er een uitweg, een groenzone en een parking te realiseren. Dat willen we graag doen, al is de timing daarvan onzeker en staat het zeker niet een snellere renovatie van de gebouwen in de weg.”

Het dossier wordt nu verder bekeken met een architect, die de nieuwigheden moet verwerken. De gemeente Beernem hoopt de werken binnen de drie jaar te kunnen starten. Het dossier komt eind deze maand voor de gemeenteraad.