Nieuw bestuur reanimeert zwembaddossier: “De nood is hoog” Bart Huysentruyt

25 maart 2019

20u36 0 Beernem De gemeente Beernem wil deze legislatuur een nieuw zwembad bouwen op sportpark Drogenbrood. Dat hebben het nieuwe bestuur en de zwemclubs maandag aangekondigd. Het dossier staat donderdag op de gemeenteraad. “We roepen iedereen op om dit project te steunen”, zegt schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V).

Het Bloemendalezwembad is al sinds de bouw in 1972 een aantrekkingspool voor de inwoners van Beernem, maar het zwembad is na 47 jaar tot op de draad versleten. “Het kan eigenlijk op elk moment wegens technische problemen moeten sluiten”, geeft schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V) toe. “Een nieuw zwembad is echt nodig. Het is een hoogdringend dossier, willen we niet dat onze vele zwemmers van de scholen, de zwemclub en de duikclubs in de kou komen te staan.”

Uit studiewerk blijkt dat een nieuwbouw de beste oplossing is. Dit studiewerk gebeurde al in de vorige legislatuur door de toenmalige schepen van Sport en nu burgemeester Jos Sypré (CD&V). In 2017 kreeg Beernem een subsidie van 358.000 euro van de Vlaamse overheid. Voorwaarde is dat het zwembad tegen eind 2020 moet opgeleverd zijn. “Qua timing kwam dit dossier in het woelige water van de verkiezingen terecht, waardoor de bouw van het nieuwe zwembad is verdronken, helaas samen met de 358.000 euro steun”, zegt Waerniers.

De Beernemse zwemmers dringen aan op een oplossing. Volgens Laurent Samyn van de Vlaamse Zwemfederatie vzw is een zwembad in Beernem onmisbaar. “Beernem beschikt al bijna 50 jaar over een zwembad. Hierdoor is hier een zwemcultuur ontstaan, wat uiteraard een goede zaak is voor de inwoners van de gemeente met een sterk uitgebouwde zwemclub met zwemschool waarin kinderen van jongs af aan leren zwemmen. Bovendien dreigt in Vlaanderen een groot tekort aan kwalitatief zwemwater.”

Het nieuwe CD&V-sp.a-Groen-bestuur wil het dossier reanimeren. “We vragen aan de watermaatschappij Farys om de regie in handen te nemen”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Ze hebben de expertise. We vragen ook dat Abetec Architecten & Ingenieurs de opdracht tot het uitwerken van het ontwerp en begeleiding van het bouwproces kan verderzetten, vertrekkend vanuit hun huidige voorontwerp en gezien de goede ervaringen met dit studiebureau in het verleden. Ook de mogelijkheden tot financiering worden verder onderzocht.” Het voorontwerp dat al een tijdje klaar is, ondergaat zeker geen grote wijzigingen. “We willen een bad van 25 meter met acht banen, een instructiebad en een zwembad voor peuters”, zegt Sypré. “We bouwen aan sporthal Drogenbrood.”

Op donderdag vraagt de coalitie goedkeuring aan de gemeenteraad. “Ik hoop dat we een team vormen, ook met oppositiepartij N-VA”, zegt Sypré. “Het is belangrijk dat hun minister van Sport Philippe Muyters de subsidie van 358.000 euro toch nog toekent.”