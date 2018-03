Natuurloop door kasteeldomeinen 30 maart 2018

De zesde editie van de Natuurloop in Beernem op zaterdag 7 april loopt door twee kasteel- en twee natuurdomeinen. Er zijn drie afstanden: 8, 15 en 25 kilometer. Om 14 uur wordt het startschot gegeven in Drogenbrood. De parcours zijn grotendeels onverhard. Er is bevoorrading én muziek voorzien. Inschrijven kan op natuurloopbeernem.blogspot.be. (BHT)