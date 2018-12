Na verbouwing: extra ruimte voor bewoners Ter Muiden Bart Huysentruyt

10 december 2018

Een stevige verbouwing met nieuwbouw verschaft de site Ter Muiden in Oedelem sinds kort meer ruimte. Ter Muiden ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking. Het project omvatte een nieuwbouwuitbreiding met elf slaapkamers en drie badkamers. Ook het bestaande gebouw is aangepakt. “In de nieuwbouw hebben we op het gelijkvloers drie slaapkamers, een badkamer en een nachtbegeleiderskamer”, zegt directeur Bart Coucke. “De verdieping bestaat uit acht slaap- en twee badkamers. De vorm van het gebouw is gelijkaardig aan de bestaande bebouwing. De tuin bleef zo maximaal mogelijk behouden.” Extra ruimte was volgens de directeur wel nodig. “Zo kunnen we meer mensen opvangen. Verder was het ook nodig om te kunnen voorzien in moderner comfort voor al onze bewoners.”

In het bestaande gebouw is er gewerkt aan de toegankelijkheid, efficiënter energiegebruik én een vernieuwing van de badkamers. “Beide gebouwen zijn met elkaar verbonden, waardoor we ook over een extra evacuatieweg beschikken", zegt Bart Coucke. “In totaal hebben we nu 35 slaapkamers, 11 badkamers en twee nachtbegeleiderskamers. Dat is toch een aanzienlijke uitbreiding.” Vlaanderen subsidieerde het project. In 2019 is er een uitbreidingsbudget van 100 miljoen euro voorzien om mensen met een beperking de nodige zorggarantie te bieden.