N-VA reageert: “Renovatie gemeenteschool op lange baan” Bart Huysentruyt

20 maart 2019

14u01 0 Beernem “Het nieuwe bestuur schuift de renovatie van de gemeenteschool op lange baan.” Dat is de mening van oppositiepartij N-VA in Beernem.

De partij bereidde het dossier in de vorige legislatuur nog mee voor. Nu ze aan de zijlijn staan, heeft de nieuwe coalitie CD&V-sp.a-Groen er stevig aan aangepast. Zo wordt de renovatie van De Notelaar in Oedelem veel grootser opgevat. “Er lag een volledig dossier klaar. Als het van de N-VA afhing, waren de werken al gestart. Ontgoochelend en een slag in het gezicht van de leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Die worden met een kluitje in het riet gestuurd”, zegt fractieleider Gijs Degrande.

Voormalig schepen van Onderwijs Jef Vansteenhuyse (N-VA) was nog verrassend genoeg aanwezig op de voorstelling van de plannen eerder deze week. Hij werd door de nieuwe coalitie terug huiswaarts gestuurd. “Een nieuwe polyvalente zaal voor Oedelem is een dossier dat nog in zijn kinderschoenen staat. Het vertraagt de broodnodige renovatie van de gemeenteschool nodeloos. Ik vraag aan het bestuur om dit beter te bekijken.”

De partij zal haar mening ook op de volgende gemeenteraad verkondigen. Burgemeester Jos Sypré (CD&V) snapt alvast de zienswijze van N-VA niet. “We maken er net prioriteit van en maken van de gelegenheid gebruik om naast de school, ook andere belangrijke beslissingen te maken in Oedelem.”