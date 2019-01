N-VA: “Bestuursakkoord is héél vaag” Bart Huysentruyt

05 januari 2019



N-VA, de grootste oppositiepartij in Beernem, vindt dat het ontwerp-bestuursakkoord van de nieuwe coalitie CD&V-sp.a-Groen te vaag is. N-VA werd door CD&V gepasseerd als partner in het nieuwe gemeentebestuur en moet dus vanaf de zijlijn toekijken. Vrijdagmiddag lanceerde de nieuwe coalitie haar ontwerp-bestuursakkoord. “We drongen de voorbije weken herhaaldelijk aan om die plannen bekend te maken. De tekst komt geen moment te vroeg. Het was onduidelijk of deze nieuwe coalitie wel een project had. Op het eerste zicht is de tekst heel vaag. Na een eerste snelle lezing roept ze alvast meer vragen op dan ze antwoorden biedt. En dat terwijl Beernem duidelijke keuzes nodig heeft. We gaan het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie nu grondig doornemen. De komende dagen brengen we op een onderbouwde manier onze analyse, vragen en voorstellen.”