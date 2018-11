N-VA: "Benieuwd welke voorstellen coalitie overneemt" 06 november 2018

N-VA Beernem, die vanaf januari naar de oppositiebanken wordt verwezen, is al meteen in zijn wiek geschoten.





De partij heeft, bij monde van lijsttrekker Gijs Degrande, kritiek op de verdeling van de schepenambten tussen CD&V en sp.a-Groen. "Het is windstil op dat vlak. Het lijkt alsof de nieuwe coalitie meer bezig is met postjes verdelen dan met inhoud", zegt Degrande. Op 14 oktober koos de grootste partij CD&V voor sp.a-Groen als coalitiepartner. Ze dumpte dus N-VA, met wie ze zes jaar lang bestuurde. "Vanuit de oppositie zullen wij als enige, maar stevige fractie elke maatregel constructief steunen die onze gemeente versterkt. We blijven bovendien ook de komende jaren waken over de centen en toezien op goed beleid. Onze negen gemeenteraadsleden zullen N-VA-voorstellen op de agenda blijven plaatsen. Want onze gemeente heeft meer dan ooit ambitie en inhoud nodig."





Worden de N-VA-voorstellen, zoals het archief voor de heemkring, de vernieuwing van de gemeenteschool of het Huis van het Kind, uitgevoerd of begraven? "Om niet langer tijd te verliezen, bezorgen we alvast enkele exemplaren van onze aanpak aan de nieuwe coalitie. We kijken ernaar uit welke N-VA-voorstellen worden overgenomen." (BHT)