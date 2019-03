Michiel (19) treft géén schuld aan ongeval waarbij hij verlamd raakte: “Een enorme opluchting” Mathias Mariën

05 maart 2019

13u27 0 Beernem Drie jaar na het ongeval waarbij Michiel Pylyser (19) levenslang verlamd raakte, heeft de politierechter geoordeeld dat de jongen geen enkele schuld treft. De vrouw die Michiel aanreed op zijn bromfiets werd volledig aansprakelijk gesteld. “Voor mij is dat een hele grote opluchting. Ik wilde enkel horen dat ik geen fout maakte", reageert Michiel.

Michiel Pylyser was amper zestien toen het noodlot op 4 mei 2016 genadeloos toesloeg. De jonge tiener was op de terugweg van school en werd op zijn brommer aangereden langs de Bruggestraat in Oedelem. E.B. uit Wingene wilde de parking van een meubelzaak opdraaien en merkte de bromfietser op het tweerichtingsfietspad niet op. De gevolgen waren loodzwaar. Niet alleen lag Michiel een tijdlang in coma, na het ontwaken bleek de tiener ook vanaf zijn borst verlamd te zijn. Zicht op beterschap is er niet meer. Twee weken geleden kwam hij in een rolstoel afgezakt naar de rechtbank. Een moeilijk moment, aangezien de aanrijdster plots de vrijspraak vroeg.

Opluchting

Volgens de advocaat van de vrouw zou Michiel op het moment van het ongeval veel te snel gereden hebben. “Zij kon die bromfiets niet zien en niet voorzien. Als hij aan de toegelaten snelheid had gereden, dan had zij op tijd kunnen stoppen”, klonk het pleidooi. Voor Michiel kwamen die woorden hard aan. De 19-jarige herinnert zich weinig van het ongeval, maar benadrukte wel dat zijn bromfiets niet sneller kon rijden dan toegelaten. “Hij was dus zeker niet opgefokt”, zegt Michiel. De politierechter moest bijna drie jaar na de aanrijding oordelen over de aansprakelijkheid en oordeelde dat de jongeman geen enkele schuld trof. De vrouw was dus in fout en moest de bromfietser altijd voorrang hebben verleend. Voor Michiel Pylyser komt de uitspraak geen dag te vroeg. “Eerlijk? Ik heb een tijdje wakker gelegen over het vonnis. Het belangrijkste voor mij was om te horen dat ik zelf geen fout maakte. Dat is nu gebeurd. Een hele opluchting”, reageert Michiel op het oordeel van de politierechter.

Boete en rijverbod

De vrouw die het ongeval veroorzaakte kreeg een boete van 400 euro, waarvan 160 met uitstel en een rijverbod van één maand opgelegd, waarvan 15 dagen met uitstel. Michiel kreeg bovendien een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro toegekend. “ik wist niet eens dat die vrouw een straf zou krijgen. Het was mij daar dus helemaal niet om te doen en wilde enkel horen dat ik geen schuld tref”, besluit Michiel, die ondanks de tegenslag optimistisch blijft voor de toekomst. Zo is hij bezig met een opleiding tot lasser en hoopt hij daar op termijn mee aan de slag te kunnen gaan.