Michiel (19) raakte verlamd bij aanrijding: “Ik neem die vrouw niets kwalijk. Maar is het wel zwaar om te horen dat ze de vrijspraak vraagt” Mathias Mariën

18 februari 2019

Beernem "Mijn leven is helemaal veranderd. Ik probeer positief te blijven, al is dat soms moeilijk. De aanrijdster neem ik niks kwalijk. Maar horen dat ze de vrijspraak vraagt, maakt het wel zwaar." Michiel Pylyser (19) raakte drie jaar geleden bijna volledig verlamd toen hij op de terugweg van school op het fietspad werd aangereden op zijn bromfiets. Na het proces sprak de bestuurster Michiel persoonlijk toe. "Ik hoop dat je ondanks alles nog een mooi leven kan hebben", zei E.B. in tranen.

De voorbije drie jaar waren allesbehalve eenvoudig voor Michiel Pylyser (19) uit Oedelem. De toen de 16-jarige jongen was op 4 mei 2016 op terugweg van school. Hij reed met zijn bromfiets op het fietspad langs de Bruggestraat, vlak bij zijn woning. Een bestuurster wou net op dat moment de parking van een meubelzaak oprijden en reed de jongen omver. De gevolgen waren zwaar. Michiel werd afgevoerd naar het ziekenhuis en lag bijna drie maanden in coma. Pas bij het ontwaken werden de dramatische gevolgen helemaal duidelijk: de jongen was volledig verlamd vanaf zijn borstkas en zit sindsdien in een rolstoel.

Positief blijven

Zowel voor Michiel als zijn mama Gudrun het begin van een moeilijke periode. “De eerste weken en maanden na het ongeval lag onze focus op overleven”, vertelt Gudrun. “We hadden op dat moment nog geen idee dat er sprake was van verlamming. Natuurlijk was dat een extra zware klap toen de dokters ons dat vertelden.” Zicht op beterschap was er niet meteen. Voor de toen 16-jarige jongen betekende de diagnose een totale verandering van zijn leven. Plots moest Michiel verder in een rolstoel. In het revalidatiecentrum raapte hij beetje per beetje zijn moed bij elkaar. “Het had geen zin om in een hoekje te zitten wenen. Ik probeer positief te blijven. Natuurlijk is dat soms moeilijk, maar het moet”, zegt de tiener.

Lasser

Op slag moest Michiel ook zijn droom om metser te worden laten varen. Zijn school volledig opgeven, doet de jongeman ondanks de enorme tegenslag niet. Hij volgt nu deeltijds onderwijs en wil lasser worden. “Hopelijk vind ik een werkgever die me op termijn een kans wil geven. Ik probeer iets te maken van mijn leven. Ook al is het helemaal anders dan wat ik voor het ongeval in gedachten had.” Ook voor mama Gudrun betekende de diagnose een zware aanpassing. De 48-jarige vrouw moest een lening aangaan om hun huis te verbouwen, zodat Michiel in de beste omstandigheden kan leven en revalideren.

Vrijspraak

Maandagochtend stond Michiel voor het eerst oog in oog met de vrouw die het ongeval veroorzaakte. Haar advocaat vroeg de Brugse politierechter om de vrijspraak. “Mijn cliënte is gestopt en heeft haar richtingaanwijzers aangestoken. Ze zag niemand aankomen”, klonk het pleidooi. Volgens hen reed de bromfietser te snel en was hij daarom ‘niet voorzienbaar’. “Als de bromfiets met een normale snelheid reed, was de aanrijding te vermijden.” Volgens de verdediging werd het onderzoek bovendien slecht gevoerd. Een van de punten die ze daarvoor aanhaalde, was het feit dat de bromfiets pas enkele dagen na het ongeval in beslag werd genomen voor onderzoek. Volgens Michiel en zijn mama was er van overdreven snelheid geen sprake en was de bromfiets niet opgedreven. Alleen de uitlaat was aangepast, maar uit nazicht bleek dat puur om het geluid en zicht ervan te gaan.

Geen wrok

De aanrijdster zelf sprak na het proces Michiel persoonlijk toe. “Ik weet dat het op die plaats een dubbel fietspad is, maar ik had echt niks gezien. Ik zag je nooit aankomen”, zei de vrouw in tranen. “Het ongeval is ons beiden overkomen. Ik vind het enorm erg voor jou. Ondanks alles hoop ik dat je alsnog een mooi leven kan opbouwen.” Voor Michiel zelf was de confrontatie met de aanrijdster emotioneel zwaar. “Ik neem haar niks kwalijk. Het was een ongeval en dat kan iedereen overkomen. Maar om dan te horen dat ze de vrijspraak vragen, dat maakt het wel moeilijk”, aldus Michiel. Zijn mama verwijst daarbij ook naar de rechtsgang. “We zijn bijna drie jaar na de feiten en het proces is pas begonnen. Het verloop ervan maakt het allemaal nog moeilijker.” De rechter doet uitspraak op 4 maart.