Met 3,33 promille tegen paaltje: 75 dagen rijverbod 14 maart 2018

Een 51-jarige man uit Sint-Joris heeft 75 dagen rijverbod gekregen. K.V. nam vorig jaar zijn wagen om amper 700 meter verder op café te gaan. Op de terugweg verloor hij de controle over zijn stuur en belandde tegen een paaltje. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat V. liefst 3,33 promille alcohol op had. Voor een volwassen man komt dat neer op een twintigtal glazen bier. "Mijn cliënt had inderdaad iets te veel gedronken", sprak zijn advocaat. "Hij dacht dat rijden zou lukken, maar het liep niet goed af. Momenteel rijdt hij bijna niet meer met de wagen." Voor V. was het de eerste keer dat hij voor de politierechtbank moest komen. De rechter legde hem ook een geldboete van 1.600 euro op. (SDVO)