Mensen met beperking spelen tafeltennis 23 januari 2018

02u36 0

Tafeltennisclub TTC Topspin verwelkomde onlangs veertig mensen met een verstandelijke beperking in het kader van Play Unified. De gemeente Beernem is een Play Unified-gemeente en organiseert daarom elke maand een sportactiviteit voor mensen met een beperking.





In het tafeltennis namen de onervaren spelers deel aan het dubbelspel in zaal De Boest in sportpark Drogenbrood. Nu staat er nog petanque en voetbal op het menu. Die activiteiten vinden plaats op woensdag 21 februari en woensdag 21 maart.





(BHT)