Meer dan kilometer nieuwe rekken in bib 28 augustus 2018

Goed nieuws voor lezers in Beernem, want op zaterdag 1 september zwaait de gloednieuwe bibliotheek haar deuren open. De werken aan de uitbreiding en de herinrichting duurden ruim anderhalf jaar. Na de nieuwe uitleenpost in het Oedelemse Schepenhuys is dit een tweede belangrijke realisatie.





"Onze bibliotheek is nu ruim 210 vierkante meter groter en werd volledig heringericht", zegt bevoegd schepen Gijs Degrande (N-VA). "Vandaag krijgen we jaarlijks zo'n 4.000 unieke leners over de vloer, goed voor 170.000 ontleningen."





De ingang is verplaatst, er is meer ruimte voor jeugd- en kinderboeken. Het zelfuitleensysteem is helemaal verwerkt in het ontwerp met een duidelijke onthaalzone, balies en een slimme inleverbus tijdens de sluitingsuren.





"In totaal beschikken we nu over 1,12 kilometer nieuwe rekken voor boeken, dvd's en andere materialen. Ook de polyvalente zaal, die we de Marichalzaal hebben gedoopt, werd onder handen genomen en is vanaf nu ook apart bereikbaar. De vernieuwing kostte net geen 2 miljoen euro. Voor dat geld werd meteen ook de verbinding met het gemeentehuis gemaakt. Komende zaterdag kan je de nieuwe bib ontdekken tijdens een interessante openingsdag." (BHT)