Man steekt matras in brand in psychiatrisch centrum Sint-Amandus: tiental patiënten geëvacueerd Siebe De Voogt

13 maart 2019

21u02 0 Beernem In het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem is woensdagavond brand uitgebroken. Een patiënt zette zijn matras in vuur en vlam, waardoor een tiental anderen moesten geëvacueerd worden.

Het vuur brak omstreeks 19.30 uur uit in één van de kamers. Een patiënt stak zelf zijn matras in brand, waardoor er flink wat rookontwikkeling ontstond. In afwachting van de komst van de brandweer werden een tiental patiënten uit de getroffen vleugel geëvacueerd en overgebracht naar een andere zaal. De brandweermannen hadden het vuur uiteindelijk snel onder controle en konden de schade beperken tot de kamer waar de brand werd aangestoken. De vleugel moest wel nog geventileerd worden. De patiënt die brand stichtte raakte lichtgewond aan zijn handen en werd ter plaatse verzorgd.