Man blijft in de cel voor brandstichting in toekomstige woning van zus Siebe De Voogt

18 december 2018

15u43 0 Beernem Een 24-jarige man blijft een maand langer in de cel op verdenking van brandstichting. De man zou vorige maand brand hebben gesticht in de toekomstige woning van zijn zus in Oedelem.

Het jong gezin van de vrouw was halfweg november gaan eten bij vriend, toen er in hun nieuw huis langs de Bruggestraat brand uitbrak. Het koppel was het huis volop aan het renoveren, maar de bijna volledig afgewerkte bovenverdieping raakte door het vuur zwaar beschadigd. De benedenverdieping stond nog in ruwbouw en liep vooral waterschade op. De brandweer trof boven op drie plaatsen sporen van brandversnellers aan. Een verdachte werd de avond zelf nog opgepakt. Het bleek om de broer van de eigenares te aan. Jaloezie lag volgens de slachtoffers aan de oorzaak van de feiten. Het is niet duidelijk of de verdachte intussen bekend heeft. Hij verscheen dinsdagmorgen opnieuw voor de raadkamer. Die verlengde z’n aanhouding met een maand.