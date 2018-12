Man (43) krijgt 1 jaar cel met uitstel voor bezit kinderporno: “Ik zocht een Harley Davidson” Jeffrey Dujardin

14 december 2018

14u34 0 Beernem Een 43-jarige man die een tijdlang als badmeester werkte in het zwembad van Beernem, kreeg in het Gentse hof van beroep een celstraf van één jaar met uitstel voor het bezit van kinderporno.

Het onderzoek naar P.V. werd opgestart in de VS, toen ze daar verdachte handelingen op zijn IP-adres waarnamen. De Belgische politie werd verwittigd en die hield P.V. in de gaten. Nadien ging ze over tot een huiszoeking. Daaruit bleek dat er op zijn notebook en gsm liefst 10.000 beelden stonden, waaronder foto’s van kinderen van amper 3 jaar oud. Hij nam ook foto’s van meisjes in badpak tijdens zijn werkuren. P.V. ontkende, tegen alle bewijslast in. “Zijn computer werd gehackt”, zei zijn advocaat. Al wees verder onderzoek door de politie uit dat er geen hacking was. Hijzelf beweerde dat het een fout was tijdens een zoektocht naar een Harley Davidson. “Ik kwam in contact met iemand die me die porno stuurde, ik wist het niet.”

De voorzitter van het hof reageerde sarcastisch: “181 keer heb je ingelogd, je hebt kinderporno gedownload en bekeken, maar na al die keren heb je geen motor gevonden”. De 43-jarige man kreeg in het hof van beroep een celstraf van één jaar met uitstel.