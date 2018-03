Lucy & The Birds 10 maart 2018

02u45 0

De band Lucy & The Birds komt vandaag naar ontmoetingscentrum De Kleine Beer in Beernem. Het is een organisatie van vzw Den Bunker. De band van Elke Bruyneel komt onder meer liedjes brengen uit hun EP. Tickets kosten 9 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. Ze kunnen geboekt worden via vzwdenbunker@outlook.be of 0472/52.02.22. (BHT)