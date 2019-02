Lichte hinder voor afvalophaling door staking Bart Huysentruyt

13 februari 2019

11u30 0 Beernem De afvalophaling van IVBO op bepaalde plaatsen in Zedelgem, Oostkamp en Beernem ondervindt vandaag enige hinder door de nationale staking.

Door acties is een minderheid van de ophaalwagens van IVBO, de afvalintercommunale voor Brugge en Ommeland, deze ochtend niet uitgereden met lichte hinder op bepaalde plaatsen tot gevolg. In de gemeentes Zedelgem en Oostkamp gingen telkens acht van de tien ophaalrondes door zoals voorzien, waardoor het overgrote deel van het restafval vandaag opgehaald zal worden. De twee getroffen rondes in Zedelgem waar geen ophaling mogelijk is, situeren zich voornamelijk in een gedeelte van Veldegem en Loppem. In Oostkamp gaat het voornamelijk om Moerbrugge en een deel van het centrum van Oostkamp waar er hinder is. Inwoners uit deze regio’s die merken dat hun afvalzak vandaag niet opgehaald werd, wordt gevraagd die terug binnen te nemen en volgende week woensdag opnieuw aan te bieden.

In gemeente Beernem worden twee van de voorziene zes rondes voor groenafval gereden. De vier rondes waar vandaag geen ophaling gebeurt, worden morgen donderdag 14 februari ingehaald. Tot slot ondervindt de ophaling van PMD in Blankenberge (sector 1) en de lediging van bedrijfsafvalcontainers in Brugge vandaag géén hinder van de vakbondsacties. Deze rondes gaan gewoon door zoals voorzien.