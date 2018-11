Leerlingen steken het vredesvuur aan 07 november 2018

02u22 5 Beernem De leerlingen van de Oedelemse lagere scholen hebben gisteren het vredesvuur aangestoken op de Markt.

De deelnemende scholen zijn Ter Bunen Oedelem, Gemeenteschool De Notelaar en MPI GO De Bevertjes. Het aansteken van het vredesvuur maakt deel uit van een traject dat de gemeente aanbiedt in de aanloop naar Wapenstilstand. De scholen hebben al workshops impressies en expressies over de Groote Oorlog achter de rug. Na het aansteken van het vredesvuur is hun medewerking aan de plechtigheid 'Beernem herdenkt Wapenstilstand' het sluitstuk. Die plechtigheid vindt op 11 november om 11.15 uur plaats op het kerkplein in Oedelem. Ook Chiro Oedelem, Oudstrijdersbond Oedelem en Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia doen mee aan die slotceremonie. "We maken er iets speciaal van", zegt burgemeester Johan De Rycke (CD&V). "We leggen een bus in die het hele traject aandoet. Bij elke stop kan je op de bus stappen om de rest van het programma mee te volgen." Wil je met de bus meereizen, dan kan je dit laten weten aan de communicatieambtenaar via communicatie@beernem.be of 050/28.90.71. Die dag wordt ook het boek 'Hoe beleefde Beernem de Eerste Wereldoorlog' te koop aangeboden. (BHT)