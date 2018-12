Leerlingen moedigen (burge)meester Jos aan Bart Huysentruyt

01 december 2018

08u37 0 Beernem In de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé in Brugge hebben gisteren opnieuw vier burgemeesters de eed afgelegd. De opmerkelijkste eedaflegging was voor Jos Sypré (49) uit Beernem. Hij kreeg aanmoedigingen in een volle zaal met leerlingen van het buitengewoon onderwijs Wonderwijs in Assebroek.

Daar geeft Sypré al 25 jaar les. "Dat doe ik nog tot eind december", vertelt Jos Sypré, die de voorbije twaalf jaar schepen was voor CD&V in zijn gemeente. "Het burgemeesterschap wil ik goed doen. Daarom gaat straks honderd procent van mijn tijd naar die functie. Als leerkracht kan ik politiek verlof nemen." De leerlingen kwamen met de fiets naar de Burg in Brugge. Ze gaven hun meester een applaus. Ook Dirk De fauw (CD&V), toekomstig burgemeester van Brugge, legde al de eed af. Hij had zijn echtgenote Ann Staelens en medewerkers Dominique Devolder, Alain Lambert en Isabelle Wulteputte meegebracht. "Ik vind dit een bijzonder moment. Het is de eerste keer dat ik de eed afleg als burgemeester", knipoogde De fauw. "Mijn kinderen konden er jammer genoeg niet bij zijn. Zij moeten werken. Mijn echtgenote, die in het onderwijs staat, heeft ook wat moeten schuiven met de agenda." Ook Hendrik Verkest (Wingene) en Patrick Lansens (Koekelare) hebben gisteren hun eed afgelegd. Volgende week volgt een nieuwe 'lading'. (BHT)