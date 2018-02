Kunstwerk Balance keert terug naar markt 22 februari 2018

02u31 0

Het gemeentebestuur van Beernem is van plan om het kunstwerk 'Balance' van kunstenaar Rik Beuselinck definitief aan te kopen en een vaste plaats te geven op de Oedelemse markt. De aankoop staat op de agenda van de gemeenteraad van vandaag. "'Balance' veroverde vorig jaar veel harten tijdens de tijdelijke tentoonstelling van Rik. Nu willen we het werk definitief aankopen", zegt schepen Gijs Degrande (N-VA). Beuselinck ontwierp het beeld speciaal voor de openingstentoonstelling van het vernieuwde Schepenhuys in april 2017. Het kunstwerk kreeg toen een plaats op het dorpsplein. "Drie politieke fracties vroegen om het beeld aan te kopen en dat gaan we ook doen. In de lente willen we het opnieuw verwelkomen met een feest voor de inwoners van Oedelem."





Het kunstwerk kost de gemeente 40.000 euro. (BHT)