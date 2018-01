Kruispunt Danegemstraat wordt vernieuwd 27 januari 2018

Nu het grootste deel van het dubbelrichtingsfietspad in de Sijselestraat klaar is, wordt het kruispunt met de Danegemstraat aangepakt. De gemeente Beernem voorziet een nieuwe, veilige fietsoversteek ter hoogte van de Danegemstraat en breidt de zone 50 uit. "Dankzij een middengeleider en -eilanden zullen fietsers veiliger kunnen oversteken. Het nieuwe kruispunt zal ook het binnenrijden van Oedelem duidelijker aanduiden en moet zo snelheidsremmend werken", zegt schepen van Openbare Werken Gijs Degrande (N-VA). De werken aan het fietspad en de riolering in de Sijselestraat gaan zo onverminderd verder. "Het tweeënhalf kilometer lange fietspad krijgt stillaan vorm. Het brede fietspad verhoogt het fietscomfort en de groenstrook schermt fietsers af van de rijweg."





Tijdens de werken aan het kruispunt wordt gewerkt met verkeerslichten en blijft doorgaand verkeer altijd mogelijk. (BHT)