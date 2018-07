Koestergoed 10 juli 2018

Modeontwerpster Elles De Koe en edelsmid Jonas Maes zijn de centrale kunstenaars van de expo Koestergoed. Hun werk is deze zomer te bewonderen in het Schepenhuys in Beernem. Elles en Jonas exposeren hun eigen werk, maar inspireerden elkaar om samen te werken rond 'Koestergoed'. Gekoesterd textiel krijgt een tweede leven onder Elles' creatieve handen en Jonas creëert kunstwerkjes in edelmetaal waarin dezelfde stoffenpatronen verwerkt worden. (BHT)