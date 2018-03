Kluis gestolen bij inbraak 07 maart 2018

In een woning in de Hommels in Sint-Joris, deelgemeente van Beernem, is maandagavond tussen 17 en 21.45 uur ingebroken. De daders forceerden het keukenraam en doorzochten alle kamers. Ze gingen aan de haal met een kluisje. (SDVO)