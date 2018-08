Kleine brand op akker snel onder controle 08 augustus 2018

Op een akker langs de Gevaerts-Zuid in Beernem is maandagavond omstreeks 21 uur een kleine grasbrand ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en had de vlammen snel onder controle. Het vuur bevond zich dicht bij de spoorwegbedding, maar het treinverkeer liep geen hinder op. De precieze oorzaak van de brand is niet gekend.





(SDVO)