Kinderen op avontuur in Bulskampveld 15 mei 2018

Provinciaal domein Bulskampveld was onlangs het decor van een gezinsactiviteit van basisschool De Drie Beertjes. De deelnemers gingen in groepjes op pad met een oriëntatiekaart. Ze ontmoetten onderweg stripfiguren en sprokkelden punten door het uitvoeren van opdrachten. Met een pannenkoekenfestijn en prijsuitreiking werd de dag in schoonheid afgesloten.





(BHT)