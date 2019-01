Kerstboomverbranding vervangt nieuwjaarsreceptie Bart Huysentruyt

02 januari 2019

14u09 0 Beernem De traditionele nieuwjaarsreceptie in Oedelem is vervangen door een kerstboomverbranding. Die vindt plaats op vrijdag 11 januari vanaf 18 uur op de weide in het Kerkeveld. Het is vzw Den Bunker die de touwtjes in handen neemt. Zij organiseerden ook al de kerstmarkt.

“Dankzij onze nieuwe bestuursleden is onze nieuwjaarserceptie hervormd naar een kerstboomverbanding”, zegt Goran Vanneste. “De kerstboomverbandingen in Beernem en Sint Joris gingen dit jaar niet meer door. Daarom hebben we beslist om deze traditie verder te zetten. Parkeren kan op de weide zelf, op de parking van Okay Oedelem en de parking van de Sint Lambertuskerk te Oedelem. Naast het knisperend geluid van brandende kerstbomen kan je er genieten van een gezellige babbel en zijn er tal van dranken en hapjes voorzien. Kerstbomen binnenbrengen, kan op de de dag zelf of een dag voordien. Dan krijg je een gratis drankje. Wie hem liever opgehaald ziet, mailt naar vzwdenbunker@outlook.be met als onderwerp naam en adres.