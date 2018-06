Juwelen gestolen 08 juni 2018

In de Wellingstraat in Beernem is woensdag ingebroken in een woning. De inbrekers probeerden aan de achterzijde eerst het keukenraam te forceren, maar slaagden daar niet in. Ze verbrijzelden vervolgens het glas en konden zo de keuken van de woning binnendringen. De daders doorzochten verscheidene kamers. Ze namen uit een kast in de woonkamer en uit een badkamerkast enkele juwelen mee. De politie is een onderzoek gestart. (SDVO)