JOS SYPRÉ "Ook al ben ik nu burgemeester, ik zal altijd wel meester blijven" Bart Huysentruyt

03 januari 2019

08u24 0 Beernem Het stond in de sterren geschreven dat 'meester' Jos Sypré (CD&V) de nieuwe burgemeester van Beernem zou worden. De leerkracht heeft daarvoor zijn krijtje voorgoed opgeborgen. Na 25 jaar neemt hij afscheid van het onderwijs. "Maar ik zal het missen. Lesgeven is de mooiste job die er is", vertelt hij.

Het gejoel in de gang is oorverdovend. Maar eens de kinderen van Wonderwijs in Assebroek, een school voor buitengewoon onderwijs, op de stoel zitten, is het muisstil. Dan is meester Jos aan het woord. Al mag je tegenwoordig burgemeester Jos zeggen, want na 25 jaar trekt hij de stekker (toch minstens voor even) uit zijn dagelijkse job. De officiële eedaflegging van Sypré in de ambtswoning van de gouverneur was daarom misschien wel de meest opmerkelijke van allemaal. Hij kreeg aanmoedigingen in een volle zaal met leerlingen.

Lesgeven

Tot eind december heeft Sypré lesgegeven. "Een periode die ik nooit zal vergeten, want lesgeven is met niks te vergelijken. Ik doe het bijzonder graag."

Hij combineerde die job met zijn taken in de gemeente. De voorbije twaalf jaar was Sypré namelijk schepen. "Ook al ben ik nu burgemeester, in de ogen van de leerlingen en de vele oud-leerlingen zal ik altijd wel hun meester blijven. De ontelbare reacties op straat, de vele telefonische en geschreven berichten, via sociale media ook, doen deugd en motiveren mij enorm. Het burgemeesterschap wil ik goed doen. Daarom gaat nu honderd procent van mijn tijd naar die functie. Als leerkracht kan ik politiek verlof nemen. Of ik ooit terugkeer? Dat kan altijd. Daarover zal de kiezer over zes jaar het laatste woord hebben."

N-VA

Volgens Sypré is het burgemeesterschap in Beernem het mooiste politieke mandaat dat er bestaat. "Na achttien jaar ervaring als gemeenteraadslid, waarvan twaalf als schepen, voel ik mij er klaar voor. Vermoedelijk ben ik met mijn 49 jaar zelfs de jongste burgemeester ooit van Beernem. Er wachten ons mooie uitdagingen. De voorbije legislatuur hebben we samen met de N-VA hard gewerkt, met vele mooie realisaties tot gevolg. Ik wil hun kopman Gijs Degrande en zijn ploeg danken voor de fijne samenwerking."

Net die kopman haalde meer voorkeursstemmen dan Sypré. Toch ging CD&V, als grootste partij, niet in zee met N-VA. Ze koos voor een samenwerking met het kartel sp.a-Groen. "Ik weet dat N-VA daar ontgoocheld over is en ik begrijp dat ook. Maar ik vond dat het programma van sp.a-Groen nauwer aansloot bij dat van CD&V. Ik ben er echt van overtuigd dat we een nieuw hoofdstuk kunnen schrijven in Beernem. Het bestuursakkoord zal dat straks ook bewijzen."

Het recyclagepark, de nieuwe bibliotheek, het Schepenhuys, de realisaties in sportpark Drogenbrood, waterzuiveringsprojecten, de aanleg van fietspaden, de aanpassing van de jeugdlokalen, de uitbreiding van de industriezone..., Sypré kijkt positief terug op de voorbije jaren. "Die realisaties zijn er gekomen met de kracht van samenwerking, niet van verandering", alludeert hij op de slogan van N-VA. "Ik had het gevoel dat we een andere partner moesten kiezen."

Zwembad

Nu wil Sypré vooral vooruit kijken. "Ik zie belangrijke uitdagingen. Investeren in sociale zaken krijgt prioriteit. Iedereen moet mee kunnen in Beernem. Op elk domein moeten we aandacht hebben voor de zwaksten. We gaan daar extra geld voor vrijmaken."

Maar er zijn ook grote uitdagingen, zoals het bouwen van een zwembad. "We hebben een nieuw zwembad nodig, een renovatie weegt niet op tegen een nieuwbouw. We moeten vooruit met dat dossier, anders riskeren we 350.000 euro aan subsidies te verliezen."

Verkeersveiligheid

Burgemeester Sypré wil verder ook een BMX-piste in Beernem. "Tot nu toe heb ik dat er nog niet door gekregen. Maar misschien lukt het met deze ploeg wel."

En dan is er nog de verkeersveiligheid. Denk maar aan de vele fietspaden die vernieuwd moeten worden of de afrit van de E40, waar vaak files staan. "Die fietspaden zijn het belangrijkst", vindt Sypré. "We willen ook het zwaar verkeer weren uit de dorpskernen en de files op de E40 wegwerken. Daar zijn duidelijke visies over. Aan ons om dat te realiseren."