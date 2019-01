Jonge fietser (13) aangereden op kruispunt in Sint-Jorisstraat Siebe De Voogt

09 januari 2019

14u46

In de Sint-Jorisstraat in Beernem is woensdagmorgen omstreeks 7.30 uur een 13-jarige jongen uit Beernem aangereden op z’n fiets. Een 45-jarige man uit Eeklo wilde met zijn Citroën C5 de Miseriestraat indraaien, maar merkte de fietser niet op. De jongen kwam ten val en liep lichte verwondingen op.