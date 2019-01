Jonge bestuurder verlaat oprit en rijdt bromfietser aan Siebe De Voogt

21 januari 2019

16u38 0

In de Beekstraat in Oedelem is zondagnamiddag omstreeks 14.30 uur een 50-jarige bromfietser uit Beernem aangereden door een Alfa Romeo. De 19-jarige bestuurder merkte hem te laat op, toen hij van de oprit voor z’n woning wilde rijden. De bromfietser kwam ten val en raakte lichtgewond. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.