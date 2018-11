Jong koppel ziet toekomstdroom in rook opgaan na brandstichting 21 november 2018

02u21 0 Beernem Een jong koppel uit Oedelem is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van brandstichting in hun toekomstige woning. Een familielid werd aangehouden als vermoedelijke verdachte.

Tom Danneels en z'n verloofde Stefanie Vanderschaeghe waren zaterdagnacht bij vrienden, toen ze werden op de hoogte gebracht van de brand in hun toekomstige woning langs de Bruggestraat in Oedelem. "Ter plaatse aangekomen bleek de volledige bovenverdieping vernield te zijn", vertelt Tom. "Verschrikkelijk, want enkel de muren moesten nog geschilderd worden. De benedenverdieping is nog een ruwbouw, maar liep ook zware waterschade op." De brandweer ontdekte snel dat het vuur op drie verschillende plaatsen was aangestoken. Een familielid van het koppel zou achter de brandstichting zitten en werd zaterdagnacht nog opgepakt. Jaloezie was mogelijk zijn motief. "Normaal zouden we eind januari in ons nieuwe huis intrekken, maar dat zal nu niet meer mogelijk zijn. We moeten helemaal van nul beginnen en zijn enorm veel geld kwijt. Mijn familie heeft al enkele acties op poten gezet om geld in te zamelen. We zitten met zoveel vragen. De verdachte achter de brandstichting werd maandag aangehouden door de onderzoeksrechter en verschijnt vrijdag voor de raadkamer. (SDVO)