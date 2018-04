Jan Vanassche (55) lijsttrekker voor sp.a-Groen 14 april 2018

02u47 0 Beernem Raadslid Jan Vanassche (Groen) trekt de kartellijst sp.a-Groen, samen met Vicky Reynaert (sp.a), in oktober.

Het kartel heeft de ambitie om de burgemeester te leveren. Jan Vanassche (55) is medewerker bij een internationale onderneming en gehuwd met Anneke Coppens. Samen hebben ze 3 volwassen zonen. Recent diende hij nog klacht in tegen de verwaarlozing van het beschermde Huis Maes in Oedelem. Vicky Reynaert (33) uit Beernem staat voor sp.a op de tweede plaats. Ook zij is gemeenteraadslid. Danny Tant (sp.a) duwt de lijst. (BHT)