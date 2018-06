Inghelbrecht met eenmanslijst naar kiezer 16 juni 2018

Jean-Pierre Inghelbrecht (64) komt met een eenmanslijst op in Beernem. Inghelbrecht is geen onbekende. Hij zat vroeger in de gemeenteraad voor Vlaams Belang in Brugge. "Maar nu kom ik op onder de naam Beernems Belang. Dat heeft niks te maken met het Vlaams Belang. Het gaat mij om de mensen van Groot-Beernem", zegt hij. "Vrije meningsuiting is voor mij de basis. Maar ik ben ook erg bezorgd om cultuur in Beernem. Is er bijvoorbeeld vraag naar een moskee in Beernem? De Westerse moderniteit en onze waarden moeten koste wat het kost overeind blijven en we mogen niet toelaten dat progressieve intellectuelen, zoals er zijn, doen alsof hun neus bloedt en de andere kant opkijken. Ook de gemeentelijke financiën baren me zorgen." (BHT)