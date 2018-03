Infoavond over werken Beernemstraat 28 maart 2018

In het ontmoetingscentrum De Kleine Beer in Beernem is er op 23 april om 20 uur een informatieavond over de geplande werken in de Scherpestraat en Beernemstraat. Naast de rioleringswerken worden veilige fietspaden aangelegd en wordt het kruispunt met Zuiddamme aangepakt. Vooraleer de werken aanbesteed kunnen worden, moeten gronden verworven worden en moeten de bewoners nog bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige. Die zal bepalen hoe het hemelwater en afvalwater moeten gescheiden worden op het privaat terrein. Uitvoering is voorzien voor 2019 en 2020. (BHT)