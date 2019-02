Inbrekers stelen 15.000 euro aan werkmateriaal bij schrijnwerker: man is minstens twee dagen werkloos Siebe De Voogt

25 februari 2019

17u43 0 Beernem Schrijnwerker Geert Van Elk (50) uit Oedelem heeft zondagnacht inbrekers over de vloer gekregen in zijn atelier langs de Akkerstraat. De daders namen al zijn werkmateriaal mee, ter waarde van 15.000 euro. “Ik kan zeker vandaag en morgen al niet werken”, zucht Geert.

Geert Van Elk startte drie jaar geleden zijn eigen schrijnwerkerij in het gebouw waar zijn schoonouders al meer dan dertig jaar drukkerij Hudders hebben. De dieven begaven zich zondagnacht naar de achterzijde van de schrijnwerkerij. Ze moesten daarvoor eerst door enkele privétuinen. “Onder meer de omheining van de buren is volledig vernield”, vertelt de schrijnwerker. “Bij ons in de tuin forceerden de daders een cilinderslot. We wonen ook bij de schrijnwerkerij, maar hebben helemaal niets gehoord. Binnen richtten de inbrekers gelukkig amper schade aan. Mijn materiaal lag dan ook voor het rapen. Voor het weekend laad ik immers al mijn spullen uit de bestelwagen, zodat die leeg is.” De tol van de inbraak is bijzonder zwaar voor Geert.

De inbrekers namen immers al zijn werkmateriaal mee, ter waarde van zo’n 15.000 euro. “Het gaat om 15 werkkoffers van het merk Festool, twee stofzuigers, een grote afkortzaag, een laser en nog twee andere werkkoffers. Ik kon vandaag niet werken en dat zal morgen ook niet het geval zijn. Naast het gestolen werkmateriaal zit ik dus ook nog eens met een loonverlies. Ik ben voor een deel van de spullen verzekerd, maar ga morgen (dinsdag, red.) toch al zelf wat materiaal gaan kopen. Zo kan ik woensdag al zeker opnieuw aan de slag.” In de buurt van de Akkerstraat vonden zondagnacht nog twee andere feiten plaats. “Even verderop zou onder meer een auto gestolen zijn. Als ze die ooit zouden terugvinden, kunnen ze misschien de link leggen met mijn materiaal”, hoopt Geert. De politie Het Houtsche ging maandagmorgen