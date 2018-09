Inbraak in Bulskampveld 04 september 2018

02u49 0

In Beernem hebben dieven zaterdagnacht ingebroken in restaurant Bulskampveld. De daders braken een raam en doorzochten de volledige zaak. Ze namen de vlucht met een som cash geld. De politie Het Houtsche ging zondagmorgen de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart.





Van de daders is vooralsnog geen spoor. (SDVO)