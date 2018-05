Hugo Verrieststraat wordt vernieuwd 08 mei 2018

De voetpaden en opritten van de Hugo Verrieststraat in Beernem zijn in slechte staat en worden daarom vernieuwd. "We leggen nieuwe opritten aan en vervangen de slechte voetpaden door nieuwe parkeerstroken en gras of vaste plantvakken", zegt schepen van Openbare Werken Gijs Degrande (N-VA). "Van de Sint-Andreaslaan tot aan de toegang tot Kleuterweelde wordt aan één zijde een nieuw voetpad aangelegd. Aan de overzijde wisselen we opritten met groenzones. Voor deze werken trekken we 171.000 euro uit." Halfweg de straat worden tien extra parkeerplaatsen aangelegd. Later komt ook de Oudezakstraat nog aan bod. (BHT)