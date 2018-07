Hooistapel vat vuur op landbouwbedrijf 16 juli 2018

02u23 0

Op een boerderij langs de Vullaertstraat in Oedelem, bij Beernem, vatte zaterdagmiddag omstreeks 13.30 uur een hooistapel vuur. Het was de landbouwer zelf die het brandje ontdekte en de hulpdiensten verwittigde. De Brugse brandweer snelde ter plaatse, maar stelde in eerste instantie geen vlammen vast. De hooistapel was door de zon en de droogte van de voorbije weken wellicht zelf beginnen ontbranden en smeulde nog binnenin. De pompiers haalden het hooi uit elkaar met een kleine kraan om een nieuwe opflakkering te voorkomen. Ze hadden de situatie uiteindelijk snel onder controle. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. (SDVO)