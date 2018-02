Hommeles bij nieuwe partij BBB 21 februari 2018

Het is al hommeles in de nieuwe partij Beernemse Burger Belangen (BBB). Na Giovanni Doom heeft nu ook penningmeester Xavier Stevens zijn ontslag bij de nieuwe partij rond oud-schepen Patricia Waerniers ingediend. Van de oorspronkelijke drie oprichters blijft dus nog maar één naam over. Of de partij op die manier überhaupt blijft bestaan, is nog onduidelijk. (BHT)