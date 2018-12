Heraanleg stationskruispunt: Vlaanderen past 750.000 euro bij Bart Huysentruyt

22 december 2018

13u50 0

Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) trekt 750.000 euro uit voor de heraanleg van het stationskruispunt in Beernem. Samen met de nieuwe fietspaden in de Parkstraat en het nieuwe fietspad tussen Beernem en Wingene betekent dit een forse investering in een betere mobiliteit en verkeersveiligheid in Beernem.

Het kruispunt van de d’Ydewallestraat met de Wingenesteenweg is misschien wel het belangrijkste mobiliteitsknooppunt in Beernem. De investering moet de verkeersdoorstroom vlotter laten verlopen en vooral de verkeersveiligheid verhogen. “We zijn heel tevreden dat de minister oor heeft voor onze verzuchtingen in Beernem,”, zegt uittredend schepen Gijs Degrande (N-VA). Op het kruispunt komen verkeerslichten. Na de opmeting van het kruispunt kan een ontwerp worden uitgetekend om vervolgens aan de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) voor te leggen.

Voor de uitvoering van het kruispunt blijft het evenwel wachten op de heraanleg van de stationsomgeving. Het Vlaams Departement Omgeving verleende op 5 december 2018 een omgevingsvergunning aan Infrabel voor de heraanleg van de site. De werken kunnen starten in april 2019 met een nieuwe bouwput op stationsplein. Die is nodig om de koker voor de voetgangerstunnel onder de sporen te schuiven. De verdere planning wordt in de zomer 2019 opgemaakt.

Tot slot voorziet Weyts in het nieuwe investeringsplan ook 2,5 miljoen euro voor het tweede deel van het fietspad tussen Beernem en Wingene. “De werken in Wingene zijn gestart en nu voorziet de minister ook de nodige middelen voor het stuk in Beernem en de omgeving van het Aanwijs. De werken aan de aangekondigde fietspaden in de Parkstraat moeten in het voorjaar van 2019 kunnen starten”, besluit Degrande.