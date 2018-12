Hek aan jaagpad moet inbrekers afschrikken Bart Huysentruyt

27 december 2018

14u42 0 Beernem De burgemeester van Beernem plaatst op eigen initiatief een hek aan het begin van het jaagpad in Sint-Joris. Hij dringt daar al drie jaar op aan bij de Vlaamse Waterweg, maar zonder resultaat. “Dan laat ik het maar zelf doen”, zegt Johan De Rycke (CD&V). Het hek moet inbraken in de omliggende bedrijven vermijden.

Het jaagpad in Sint-Joris is in 2015 heraangelegd. Daarvoor stonden er paaltjes, maar die werden bij de heraanleg niet meer geplaatst omdat ze onveilig zouden zijn voor fietsers. “Dat geeft dieven de kans om vanop het pad in te breken in de bedrijven op het industriepark”, zegt Johan De Rycke, die binnen enkele dagen afzwaait als burgemeester van Beernem. “Ik kan minstens vijf bedrijven opsommen die verschillende keren inbrekers over de vloer gehad hebben. En dat altijd vanop deze weg. Afsluitingen helpen niet. Die knippen de dieven zo door. Sommige bedrijven zetten honden in, maar ook daar weten inbrekers wel raad mee. Dan krijgen ze iets toegediend waardoor ze uitgeschakeld zijn. Ik denk dat een hek hier meer dan noodzakelijk en verantwoord is.”

De burgemeester van Beernem heeft er jarenlang op aangedrongen, zonder resultaat. Bij de Vlaamse Waterweg leggen ze zich neer bij zijn beslissing. Daar zeggen ze dat het moeilijker zal worden voor de hulpdiensten om te passeren. Maar, zegt de burgemeester, aan die dode kanaalarm in Sint-Joris staan geen huizen. “De hulpdiensten krijgen een sleutel om het hek te kunnen openen bij een noodgeval.”